Il comandante Martini a Cassano | E un grazie a Caiani per il suo lavoro

Il "debutto" durante la festa del patrono, quando i suoi agenti hanno pizzicato un "topo d’auto" in azione sulle auto dei visitatori e bloccato un automobilista ubriaco, il lavoro in Comune in corso già dai primi del mese: la Polizia Locale ha un nuovo comandante, è Daniele Martini, in arrivo dal comando di Gorgonzola. In riva all’Adda sostituirà il comandante Massimo Caiani, prossimo al pensionamento. Martini a Gorgonzola ha ricoperto per cinque anni il ruolo di vice comandante, "porta con sé - così l’amministrazione comunale - una vasta esperienza e una solida preparazione. La sua nomina segna l’inizio di una nuova fase per il Corpo di Polizia Locale di Cassano, che, sotto la sua guida, si appresta ad affrontare le sfide future con rinnovato impegno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

