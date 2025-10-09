Il comandante Martini a Cassano | E un grazie a Caiani per il suo lavoro
Il "debutto" durante la festa del patrono, quando i suoi agenti hanno pizzicato un "topo d’auto" in azione sulle auto dei visitatori e bloccato un automobilista ubriaco, il lavoro in Comune in corso già dai primi del mese: la Polizia Locale ha un nuovo comandante, è Daniele Martini, in arrivo dal comando di Gorgonzola. In riva all’Adda sostituirà il comandante Massimo Caiani, prossimo al pensionamento. Martini a Gorgonzola ha ricoperto per cinque anni il ruolo di vice comandante, "porta con sé - così l’amministrazione comunale - una vasta esperienza e una solida preparazione. La sua nomina segna l’inizio di una nuova fase per il Corpo di Polizia Locale di Cassano, che, sotto la sua guida, si appresta ad affrontare le sfide future con rinnovato impegno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: comandante - martini
Venerdì 11 ottobre 1985 POCH MINUTI DOPO MEZZANOTTE. Craxi chiama l’ammiraglio Martini (SISMI) perché venga allertato il comando italiano di Sigonella. È Cottone (Aeronautica) a tramettere il messaggio al colonnello Annicchiarico, comandante della - X Vai su X
Oggi lunedì 6 ottobre con Riccardo Fogli e Fabio Martini RTR99. Ci sarò anch'io (se riesco a trovare parcheggio nei pressi di Radio RTR99, speriamo di sì ). Per Riccardo ho scritto circa venti canzoni, tra cui "Mondo", "Stella", "Ti voglio dire", Anna ti ricordi", " - facebook.com Vai su Facebook
Finanza, il comandante provinciale Cassano: «La provincia Bat territorio complesso tra frodi, lavoro nero e nuove mafie» - Due anni dopo il suo arrivo al comando provinciale della Guardia di Finanza della Bat, il colonnello Pierluca Cassano si appresta a lasciare l’incarico di comandante. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it