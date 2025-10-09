© RaiPlay Sono 18 gli allievi della classe protagonista della nona edizione de Il Collegio, in onda su RaiPlay dal prossimo 23 ottobre, prima dell’arrivo su Rai 2 a due anni di distanza dall’ultima volta. Provenienti da tutta Italia, i collegiali, presso il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, saranno catapultati nel 1990. A guidare il racconto, per la prima volta, la voce narrante di Pierluigi Pardo. Conosciamo dunque i protagonisti de Il Collegio 9 attraverso le loro schede di presentazione. Flavio Aversa, allievo de Il Collegio 9. © RaiPlay Flavio ha 15 anni, vive a Zagarolo (RM) e frequenta il secondo anno di un Istituto Tecnico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Collegio 9, ecco tutti gli allievi