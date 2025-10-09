Il cold case di Marilena Negri | due Dna maschili e il giallo la speranza di una svolta nella banca dati del Ris

Milano – Due profili genetici, indicati per sintesi negli atti come "uomo 1" e "uomo2", potrebbero ancora dare risposte su un delitto irrisolto da otto anni. E la mancata comparazione di quei profili con "l'enorme patrimonio di dati" in possesso dei carabinieri del Ris di Parma, Roma, Cagliari e Messina, secondo il legale dei familiari della vittima costituisce un "vulnus rispetto alla completezza dell'attività di indagine". Per questo l'avvocato Martino Cavalleri, che assiste i figli di Marilena Negri, la 67enne ammazzata con una coltellata al collo la mattina del 23 novembre 2017 mentre portava a spasso il suo cane Liz nel parco Villa Litta ad Affori, chiede di esplorare anche questa strada per arrivare a dare un nome a chi l'ha uccisa.

