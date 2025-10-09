Il coach | I numeri certificano il nostro dominio E attacca Radaelli | Liberi ripetuti quattro volte Orgoglio Caja | Grande successo L’arbitro? Come i rigori della Roma
Di buono c’è che è stato scongiurato il sinistro alla caviglia di capitan Fantinelli dopo la torsione di domenica contro Cividale. Ma di meglio c’è che è stato scongiurato anche il sinistro su un campo dominato per 35’, quello di Treviglio contro l’Urania, prima di incappare in due tempi supplementari per certi versi incomprensibili e surreali, viste come si erano messe le cose a inizio ripresa (+21). Ma alla fine quel che conta sono la testa e la tenuta di una squadra che sblocca il ruolino di marcia in trasferta, che allunga a tre vittorie la striscia positiva e che arriverà domenica contro Pesaro con una migliore consapevolezza di sé. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coach - numeri
La nostra "donna dei numeri" che, anche per questa stagione, sarà dietro lo schermo del computer per aiutare i nostri coach! Confermatissima Laura Vigilante come scoutman. - facebook.com Vai su Facebook
Nicola: "Dura lezione? Intanto userei le giuste parole. Loro hanno fatto la finale di Champions, noi abbiamo vinto i playoff di Serie B. Avevamo assenze, dovevamo scoprire altri giocatori. Nei numeri ovvio che ha meritato l'Inter, contro avversari che pressano c - X Vai su X
Il coach: "I numeri certificano il nostro dominio». E attacca Radaelli: "Liberi ripetuti quattro volte». Orgoglio Caja: "Grande successo. L’arbitro? Come i rigori della Roma» - Di buono c’è che è stato scongiurato il sinistro alla caviglia di capitan Fantinelli dopo la torsione di domenica ... Scrive sport.quotidiano.net
Martusciello: "I numeri certificano un dominio, c'era un rigore a favore nostro" - Abbiamo avuto anche opportunità sprecate per eccesso di confidenza. Lo riporta tuttomercatoweb.com