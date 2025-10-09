Il Club Arezzo al debutto nel campionato di serie B | sabato arriva il Pontedera

Arezzonotizie.it | 9 ott 2025

Scatta il campionato nazionale di serie B di pallavolo e il Club Arezzo Volleyball Academy è pronto al debutto stagionale. La formazione aretina esordirà sabato 11 ottobre alle ore 17:30 al Palazzetto Maccagnolo, ospitando la Evp Pontedera nella prima giornata del girone E.Dopo una preparazione.

