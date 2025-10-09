Il cielo gentile di Paolo Sottocorona

Mi lega a Paolo Sottocorona un ricordo tramite intermediario, che mi ha dato un’idea del suo garbo. Mia madre nutre da sempre un terrore irrazionale dei temporali e, per comprendere se fosse giustificato, un giorno aveva spedito una mail al meteorologo de La7 chiedendogliene ragione (abbiamo, in famiglia, una certa mania di grandezza). Del resto, la meteorologia è una scienza atavica, che prima di ogni altra ha indotto l’uomo a interrogarsi sull’avvenire, a cercare di prevederlo calcolando rischi e benefici: è quindi la scienza della paura e della speranza, foss’anche limitata agli acquazzoni sul nostro weekend. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

