il chiasso delle cose al teatro delle sfide

Sabato 11 ottobre alle 21.30, al Teatro delle Sfide a Bientina, Guascone Teatro presenta “ Il chiasso delle cose ”. Con Marco Fiorentini. Drammaturgia di Federico Malvaldi che cura la regia insieme a Marco Fiorentini. In collaborazione con Remuda Teatro (Cena alle 20 all’Hosteria del Borgo” a 22 Info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354 e visita all’oasi di Tanali, ottima occasione di birdwatching). Dopo “L’angelo sbagliato”, Marco e Federico tornano a lavorare insieme su un nuovo spettacolo, “ Il chiasso delle cose ”, un testo chirurgico che esplora il tema della perdita e dell’abbandono attraverso la storia di Iago, un uomo di 35 anni intrappolato nei ricordi di ciò che è stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

