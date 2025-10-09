Il cessate il fuoco a Gaza non basta | ora serve la fine dell’occupazione in Palestina e dell’impunità per il governo israeliano
Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
ULTIM'ORA | Governo israeliano riunito per approvare il piano: cessate il fuoco 24 ore dopo il sì. Ostaggi liberi entro lunedì. - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Israele: "Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo. Subito dopo inizieranno le 72 ore per la liberazione degli ostaggi" #ANSA - X Vai su X
Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Riporta ilmattino.it
Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo - DIRETTA - Portavoce del governo israeliano: 'Subito dopo inizieranno le 72 ore per la liberazione degli ostaggi'. Secondo ansa.it