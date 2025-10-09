Il centrodestra trova l' accordo | è Alberto Stefani il candidato a presidente del Veneto

Il centrodestra ha sciolto le riserve sul proprio candidato per le elezioni regionalo che si terranno il Veneto il 23 e 24 novembre. Sarà infatti Alberto Stefani, 32 anni, a correre per succedere al governatore uscente, Luca Zaia. Deputato e vicesegretario generale della Lega, è stato sindaco di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Regionali, accordo nel centrodestra: Stefani (Lega) in Veneto, Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia. E Fdi "prenota" la Lombardia - Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania, Veneto e Puglia, il piano del centrodestra inizia a prendere forma.

