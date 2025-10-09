Il Centro per le famiglie di Novara compie 20 anni
Il Centro per le famiglie di Novara festeggia i suoi primi 20 anni.L'importante traguardo sarà festeggiato con una giornata di eventi sabato 11 ottobre: dalle 10 alle 17 la struttura si animerà con laboratori creativi, giochi, attività e incontri, con la collaborazione di associazioni e realtà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
