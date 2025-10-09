Il Cavaliere dei Sette Regni | Il teaser trailer ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade

Ambientata un secolo prima de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni debutterà su HBO Max (negli Stati Uniti) il 18 gennaio: ecco il primo teaser trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

il cavaliere dei sette regni il teaser trailer ufficiale del nuovo spin off de il trono di spade

