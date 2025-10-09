Il Cavaliere dei Sette Regni | Il teaser trailer ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade
Ambientata un secolo prima de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni debutterà su HBO Max (negli Stati Uniti) il 18 gennaio: ecco il primo teaser trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Un cavaliere dei sette regni come spinoff ideale di game of thrones
Tyrell tornano dopo 9 anni in un cavaliere dei sette regni
Il Cavaliere dei Sette Regni: Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade
Il Cavaliere Dei Sette Regni in uscita a Gennaio 2026 #AknightOfTheSevenKingdoms
NEWS | Una nuova era di #GameOfThrones inizia. Gli account ufficiali sono stati rebrandizzati con un nuovo tema: "La Primavera sta Arrivando." 'UN CAVALIERE DEI SETTE REGNI' Stagione 1 debutta a gennaio 2026 su HBO. #aknightofthesevenkin
Il Cavaliere dei Sette Regni: Il primo poster ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade - HBO Max ha annunciato che la nuova serie prequel de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni, debutterà a gennaio negli Stati Uniti: ecco il poster ufficiale e tutto quello che sappiamo. Si legge su comingsoon.it
Il Cavaliere dei Sette Regni, il co-ideatore spiega qual è la differenza con Il Trono di Spade e House of the Dragon - Il Cavaliere dei Sette Regni presenterà una differenza evidente con Il Trono di Spade e House of the Dragon che il pubblico noterà subito. Secondo comingsoon.it