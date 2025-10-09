Il Catasto Onciario di Alife | appuntamento nella sala consiliare
Sabato 11 ottobre, alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune di Alife sarà presentata l’ultima pubblicazione dell’ingegnere Filiberto Sasso dal titolo “Il Catasto Onciario di Alife (1746). Il periodo amministrativo, le memorie e i luoghi particolari dell’antica contea”. L’evento è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
