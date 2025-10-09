Il caso della discarica di inerti | Un semplice no del Comune può non bastare a fermare tutto

Potrebbe non bastare il no del Comune per fermare la realizzazione di un impianto di trattamento e stoccaggio di materiale inerte in via del Torrione. Il vice sindaco Claudio Morresi ha anticipato la posizione contraria dell’amministrazione civitanovese al tavolo della Conferenza dei Servizi che dovrà valutare la richiesta presentata dalla ditta Frantumazioni Srl e che è in corso di valutazione in Provincia. Uno scenario da cui mette in guardia Giorgio Medori, ingegnere, che spiega come "la domanda, articolo 27 bis del decreto legislativo 1522006 riguardi l’autorizzazione unica regionale di un impianto di trattamento rifiuti edili non pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

