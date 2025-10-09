Il caso del neonato morto alle Scotte | fra nuove denunce e archiviazioni

Siena, 9 ottobre 2025 – Il comportamento dei sanitari delle Scotte che, a vario titolo, si occuparono dell’assistenza clinica al travaglio e della nascita del piccolo, vissuto pochi giorni, è stato corretto. Non ci sono, per il pubblico ministero Serena Menicucci, elementi su cui si può basare il reato contestato ai sei indagati: omicidio colposo per responsabilità professionale in ambito sanitario. Di qui la richiesta al giudice di archiviare il procedimento. Ma la famiglia si è opposta per cui ieri si è tornati davanti al gip Elena Pollini per discutere del caso. C’erano i genitori del piccolo, che si sono affidati allo studio Tesoriero di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

