Il caso del neonato morto alle Scotte | fra nuove denunce e archiviazioni
Siena, 9 ottobre 2025 – Il comportamento dei sanitari delle Scotte che, a vario titolo, si occuparono dell’assistenza clinica al travaglio e della nascita del piccolo, vissuto pochi giorni, è stato corretto. Non ci sono, per il pubblico ministero Serena Menicucci, elementi su cui si può basare il reato contestato ai sei indagati: omicidio colposo per responsabilità professionale in ambito sanitario. Di qui la richiesta al giudice di archiviare il procedimento. Ma la famiglia si è opposta per cui ieri si è tornati davanti al gip Elena Pollini per discutere del caso. C’erano i genitori del piccolo, che si sono affidati allo studio Tesoriero di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il caso del neonato morto alle Scotte: fra nuove denunce e archiviazioni - “Saranno acquisiti anche gli atti dell’inchiesta su una presunta cartella falsa” ... Come scrive msn.com
Neonato morto alle Scotte di Siena, il giudice chiede nuovi atti - Si è svolta questa mattina davanti al Giudice dell’udienza preliminare, dottoressa Elena Pollini, l’udienza relativa a uno dei casi più dolorosi che ha coinvolto il Policlinico Santa Maria alle Scotte ... Lo riporta radiosienatv.it