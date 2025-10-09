Il cartone che tutti guardavamo da bambini approda su Disney Plus | nuova serie rivisitata
C’è una grande novità per tutti gli amanti delle serie animate, e su Disney Plus è stato annunciato un clamoroso ritorno. Ecco quali sono le differenze rispetto a quello originale. Disney Plus mette a disposizione dei telespettatori una grande diversità di programmi, tra cui film, serie televisive, cartoni animati e documentari. In termini di cartoni, c’è una vastissima scelta per gli appassionati, dal momento che tutte le raccolte della storia di questo mitico brand sono state caricate sulla piattaforma. Ebbene, dal 26 di settembre scorso è disponibile la nuova serie Occhi di Gatto, dal titolo originale Cat’s Eye, un vero e proprio cult della nostra infanzia. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: cartone - tutti
Grande notizia per tutti i fan dei piccoli omini blu! Da oggi su Pluto TV è attivo un canale h24 interamente dedicato alle serie storiche de I Puffi La cosa più bella? È completamente gratis e senza bisogno di registrazione! E per renderlo ancora p - facebook.com Vai su Facebook
Il cartone che tutti guardavamo da bambini approda su Disney Plus: nuova serie rivisitata - C’è una grande novità per tutti gli amanti delle serie animate, e su Disney Plus è stato annunciato un clamoroso ritorno. Si legge su msn.com
I cartoni animati di un tempo fanno meglio al cervello dei bambini di quelli moderni: la neuropsichiatra - Se anche voi sentite la mancanza dei cartoni animati d'infanzia e non vedete l'ora di sedervi sul divano, accanto ai vostri bimbi, per aver un buon motivo per riguardarli, sappiate che state facendo ... fanpage.it scrive