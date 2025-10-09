Il capolavoro di Mattia Preti vola a Roma per la mostra Restituzioni

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, il prestigioso dipinto “Il ritorno del figliol prodigo” di Mattia Preti, di proprietà statale, custodito presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e recentemente restaurato, partirà alla volta di Roma per essere esposto al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capolavoro - mattia

capolavoro mattia preti volaIl capolavoro di Mattia Preti vola a Roma per la mostra “Restituzioni 2025” - Il dipinto “Il ritorno del figliol prodigo”, realizzato dal grande artista barocco calabrese Mattia Preti, è stato al centro di una campagna di analisi diagnostiche e restauro svolta nella Pinacoteca ... Scrive reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Capolavoro Mattia Preti Vola