Il cantiere della ferrovia avanza Passaggi a livello stop di due mesi
Avanza il cantiere della ferrovia, due mesi di chiusure per i passaggi a livello in città. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della posa del secondo binario per il potenziamento del nodo ferroviario delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda, da lunedì 13 ottobre e fino a sabato 13 dicembre (inclusi) sarò chiuso al traffico il passaggio a livello di via Leoncavallo, via Brennero, via Leonardo da Vinci, mentre per altri due passaggi a livello ci saranno chiusura durante due distinti fine settimana. Si garantirà l’accesso a doppio senso di circolazione fino al civico 37 su via Brennero, così da consentire il deflusso per i residenti e l’accesso al polo logistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cantiere, la riscoperta. Una storia di riscatto tra ferrovia e Bisenzio: "Modello di comunità"
Cina: Anhui, cantiere di ferrovia interurbana Huaibei-Suzhou-Bengbu
FERROVIENORD: completati ultimi interventi di finitura nuovo collegamento Ferrovia T2 Malpensa – Sempione - (FERPRESS) – Milano, 6 OTT – Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione avanza con la conclusione degli ulti ... Come scrive ferpress.it