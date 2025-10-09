Il cantiere della ferrovia avanza Passaggi a livello stop di due mesi

Avanza il cantiere della ferrovia, due mesi di chiusure per i passaggi a livello in città. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della posa del secondo binario per il potenziamento del nodo ferroviario delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda, da lunedì 13 ottobre e fino a sabato 13 dicembre (inclusi) sarò chiuso al traffico il passaggio a livello di via Leoncavallo, via Brennero, via Leonardo da Vinci, mentre per altri due passaggi a livello ci saranno chiusura durante due distinti fine settimana. Si garantirà l’accesso a doppio senso di circolazione fino al civico 37 su via Brennero, così da consentire il deflusso per i residenti e l’accesso al polo logistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

