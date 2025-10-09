Qual è la "malattia" del campo largo? Dopo il "doppio colpo" subito nelle Marche e in Calabria si è aperto nella sinistra il solito consulto terapeutico. Tante le tesi a confronto. Troppo pro Pal e poco anti Putin. Bulimico di massimalismo e anoressico di riformismo. Impermeabile alle preoccupazioni degli italiani sull'immigrazione e sulla sicurezza. Ciascuna di queste critiche rappresenta una porzione di verità, restituendo l'immagine di un'alleanza fragile perché assai divisa, Pd e 5 Stelle in primis. Ma se la vera "malattia" non si nascondesse in ciò che divide le forze della sinistra, ma esattamente in ciò che le unisce? Mi spiego: i diversi leader si possono combattere, anche aspramente, su qualsiasi tema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il campo largo malato di ideologia