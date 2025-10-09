Come in un'avvincente spy story, la diffidenza e gli intrighi si sprecano: è il momento della tensione. D'altra parte, dopo la goleada subita nelle Marche e in Calabria, il sogno della «remuntada» è tristemente tramontato. Significa cambiare schema di gioco e tornare al vecchio catenaccio: proteggere la propria porta e limitare le occasioni da gol dell'avversario. Un bel problema per il team del campo largo, che domenica affronta il voto in Toscana per poi concentrarsi sul grande slam del 23-24 novembre in Veneto, Campania e Puglia. E dire che la partita che si disputa a Firenze veniva considerata facile, tanto che Elly Schlein tentò fino all'ultimo di fare le scarpe al governatore Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il campo largo è in agonia: Conte già si sfila