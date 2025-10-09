Il Camper dell’Ascolto arriva a Reggio consulenza psicologica gratuita | ecco le date e dove
Prendersi cura delle persone significa anche saper ascoltare. Con questa iniziativa, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre 2025, l’associazione Fare X Bene e Oltre, brand di moda femminile appartenente al Gruppo Miroglio, lanciano “Il Camper dell’Ascolto”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: camper - ascolto
Ascolta i nuovi podcast sul #Lazio! https://bit.ly/PodcastLazioincamperPA Tra le varie mete parliamo anche dei Castelli romani e delle sagre d'autunno, tra cui quella dell'Uva a #Marino in corso questi giorni. Puoi leggere tutte le informazioni nella rubrica d - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, arriva il Camper dell’Ascolto - Il Camper dell’Ascolto intercetta e accoglie concretamente i suoi beneficiari, attraverso la competenza professionale del team di psicologi, di Fare x Bene, certi che “Non c’è salute senza salute ... Da reggiotv.it