Il Camper dell’Ascolto arriva a Reggio consulenza psicologica gratuita | ecco le date e dove

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendersi cura delle persone significa anche saper ascoltare. Con questa iniziativa, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre 2025, l’associazione Fare X Bene e Oltre, brand di moda femminile appartenente al Gruppo Miroglio, lanciano “Il Camper dellAscolto”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

