Il Boca Juniors piange Miguel Angel Russo | l’allenatore muore a 69 anni

Lutto al Boca Juniors che piange la morte del tecnico Miguel Angel Russo, 69 anni, a causa di complicanze legate ad una infezione urinaria. La sua ultima apparizione in panchina risale al 21 settembre scorso, dopodiché fu sostituito dal suo vice Ubeda. IL BOCA JUNIORS PIANGE MIGUEL ANGEL RUSSO: LA NOTA DEL CLUB “ Il.Club Atletico Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Angel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

