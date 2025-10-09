Il boato dal Vajont poi il silenzio e le urla Ho perso nove persone

9 ott 2025

«Ero nel letto con i miei genitori. All'improvviso abbiamo sentito un boato tremendo. Mia mamma si è alzata, ha aperto la finestra e le è arrivata l'acqua addosso: ha subito detto "mia sorella è morta"».  Aveva 12 anni Grazia Filippin, ed era una ragazzina di Erto. La sua famiglia si è salvata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: boato - vajont

