Il Barcellona rifiuta la richiesta dell’Hapoel Gerusalemme | il Palau Blaugrana non verrà concesso per l’allenamento
Il FC Barcellona ha comunicato che non concederà al club israeliano Hapoel Bank Yahav Jerusalem l’uso del Palau Blaugrana per un allenamento mattutino in vista della partita di Eurocup contro il Baxi Manresa, prevista per mercoledì 15 ottobre. Lo scrive El País I motivi della decisione: ordine pubblico e logistica. “La decisione del Barcellona deriva da motivi logistici e di ordine pubblico, vista la complessa situazione geopolitica legata alla presenza di squadre israeliane in competizioni sportive durante il conflitto in corso a Gaza. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha classificato l’incontro come “alto rischio” e ha esortato il club organizzatore a intensificare le misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
