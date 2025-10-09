Il bar migliore del mondo è un locale italiano a Hong Kong

C’è molta Italia nella classifica dei migliori cocktail bar del mondo, la The World’s 50 Best Bars, presentata ieri a Hong Kong. Una lista che ha visto primeggiare il Bar Leone di Hong Kong, che è un pezzo d’Italia nell’isola cinese che fino al 1999 era una colonia britannica. Il bartender, Lorenzo Antinori è romano (e romanista, come dimostrano gagliardetti e foto di Mazzone e Pruzzo dietro al bancone) e propone cocktail “popolari” in stile italiani di ottima fattura, che hanno conquistato gli appassionati di tutto il mondo. E se al secondo posto c’è Handshake Speakeasy di Città del Messico, l’anno scorso in testa alla classifica, al terzo posto c’è un altro pezzo d’Italia: Sips di Barcellona, dove dietro al bancone c’è il comasco Simone Caporale, una delle star della mixology mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

