Il bar migliore del mondo è un locale italiano a Hong Kong

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è molta Italia nella classifica dei migliori cocktail bar del mondo, la The World’s 50 Best Bars, presentata ieri a Hong Kong. Una lista che ha visto primeggiare il Bar Leone di Hong Kong, che è un pezzo d’Italia nell’isola cinese che fino al 1999 era una colonia britannica. Il bartender, Lorenzo Antinori è romano (e romanista, come dimostrano gagliardetti e foto di Mazzone e Pruzzo dietro al bancone) e propone cocktail “popolari” in stile italiani di ottima fattura, che hanno conquistato gli appassionati di tutto il mondo. E se al secondo posto c’è Handshake Speakeasy di Città del Messico, l’anno scorso in testa alla classifica, al terzo posto c’è un altro pezzo d’Italia: Sips di Barcellona, dove dietro al bancone c’è il comasco Simone Caporale, una delle star della mixology mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il bar migliore del mondo 232 un locale italiano a hong kong

© Ilgiornale.it - Il bar migliore del mondo è un locale italiano a Hong Kong

In questa notizia si parla di: migliore - mondo

Laurea a Steve McCurry a Siena. “Circondati da guerre ma il mondo può essere migliore”

L’isola migliore al mondo per un “lusso accessibile”: ha spiagge incontaminate e mare azzurro

Zucchetti, 40 anni d’innovazione. Bernini: "I sogni aiutano il mondo a diventare un posto migliore"

bar migliore mondo 232Il bar migliore del mondo &#232; un locale italiano a Hong Kong - Si chiama Bar Leone, è gestito dal romano (e romanista) Lorenzo Antinori e ha vinto la 50 Best Bars presentata sull’isola cinese. Riporta ilgiornale.it

bar migliore mondo 232Il miglior cocktail bar del mondo &#232; italiano (ma si trova a Hong Kong) - Il locale di Lorenzo Antinori, che lo scorso anno era già stato nominato il migliore dell’Asia, ha ottenuto ora il primo posto nella graduatoria dei World’s ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bar Migliore Mondo 232