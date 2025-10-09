Il balletto dei numeri ufficiali | In Italia reati in calo del 9%

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero dell’Interno, i reati in Italia nel 2025 sono calati del 9%. Il raffronto sul 2024 è fatto relativamente ai primi sette mesi dell’anno. Qualche esempio: primi sette mesi del 2024 si sono registrate 4.202 violenze sessuali, l’anno dopo (stesso periodo) 3.477 (-17,3%). Rapine nei primi sette mesi del 2024 in Italia: 16.914, mentre nei primi otto mesi del 2025 sono state 15.780 (- 6,7%). Furti dal primo gennaio 2024 al 31 luglio 2024 in Italia: 605.968; in calo nello stesso periodo del 2025 del – 7,7% con un totale di 559.143 furti. Puntando l’obiettivo sulla nostra provincia, Forlì-Cesena è al 34° posto della classifica del Sole 24 Ore con 3587 denunce ogni 100 mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

