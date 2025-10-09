Il 9 ottobre su Prime Video arriva Roast in Peace il funerale comico più spietato d’Italia Con Michela Giraud e quattro vip nel mirino da Totti a Selvaggia Lucarelli

C’è chi ai funerali piange, chi prega, chi si commuove. E poi c’è chi ride. Può capitare, guardando Roast in Peace, il nuovo comedy show disponibile da oggi, giovedì 9 ottobre, su Prime Video. Un funerale fake dove quattro personaggi pubblici, molto famosi – Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti – vengono ricordati nonostante siano vivi. E il loro ricordo non è struggente né commovente, ma perfido e dunque da ridere. Roast in Peace è il funerale del politicamente corretto. Roast in Peace non è un omaggio, non è un tributo e nemmeno una commemorazione. È un’esecuzione pubblica travestita da cerimonia funebre, dove sei comici senza pietà si sfidano per stabilire chi è il più cattivo di tutti. 🔗 Leggi su Amica.it

