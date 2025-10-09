Il 4 ottobre sarà festa nazionale ma cosa accade alla solennità civile di Santa Caterina? Ecco perché il presidente Mattarella ha chiesto chiarimenti

Iodonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Q uella reintrodotta dal Parlamento per San Francesco è una festa nazionale, quella per Santa Caterina è una solennità civile: sono omaggi di pari dignità ma con diverse modalità di celebrazione. Da qui si aprono una serie di piccoli problemi per il 4 ottobre che hanno acceso i dubbi di Mattarella che, nel promulgare comunque la legge, ha chiesto alle Camere delle correzioni. Ripristinando la festa nazionale si producono nuovi effetti giuridici e organizzativi come la chiusura di scuole e uffici e l’orario festivo nei luoghi di lavoro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo San Francesco festa nazionale, Santa Caterina solennità civile: perché il 4 ottobre è un problema iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il 4 ottobre sar224 festa nazionale ma cosa accade alla solennit224 civile di santa caterina ecco perch233 il presidente mattarella ha chiesto chiarimenti

© Iodonna.it - Il 4 ottobre sarà festa nazionale, ma cosa accade alla solennità civile di Santa Caterina? Ecco perché il presidente Mattarella ha chiesto chiarimenti

In questa notizia si parla di: ottobre - festa

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

4 ottobre sar224 festaIl 4 ottobre San Francesco sarà festa nazionale, Mattarella promulga la legge - Il 4 ottobre di ogni anno si celebrerà San Francesco, il Patrono d'Italia, ma c'è una 'sovrapposizione tra Santi': Mattarella invita il Parlamento a correggere il testo. Segnala msn.com

4 ottobre sar224 festaSan Francesco, 4 ottobre è festa nazionale: cosa dice la legge e quando entra in vigore - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha promulgato la legge recante «Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi», approvata dalla Camera dei ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: 4 Ottobre Sar224 Festa