Il 4 ottobre sarà festa nazionale ma cosa accade alla solennità civile di Santa Caterina? Ecco perché il presidente Mattarella ha chiesto chiarimenti
Q uella reintrodotta dal Parlamento per San Francesco è una festa nazionale, quella per Santa Caterina è una solennità civile: sono omaggi di pari dignità ma con diverse modalità di celebrazione. Da qui si aprono una serie di piccoli problemi per il 4 ottobre che hanno acceso i dubbi di Mattarella che, nel promulgare comunque la legge, ha chiesto alle Camere delle correzioni. Ripristinando la festa nazionale si producono nuovi effetti giuridici e organizzativi come la chiusura di scuole e uffici e l’orario festivo nei luoghi di lavoro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo San Francesco festa nazionale, Santa Caterina solennità civile: perché il 4 ottobre è un problema iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
San Francesco patrono d'Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale.
Il 4 ottobre San Francesco sarà festa nazionale, Mattarella promulga la legge - Il 4 ottobre di ogni anno si celebrerà San Francesco, il Patrono d'Italia, ma c'è una 'sovrapposizione tra Santi': Mattarella invita il Parlamento a correggere il testo.
San Francesco, 4 ottobre è festa nazionale: cosa dice la legge e quando entra in vigore - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha promulgato la legge recante «Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi», approvata dalla Camera dei ...