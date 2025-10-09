Il 4 ottobre sarà festa nazionale ma cosa accade alla solennità civile di Santa Caterina? Ecco perché il presidente Mattarella ha chiesto chiarimenti

Q uella reintrodotta dal Parlamento per San Francesco è una festa nazionale, quella per Santa Caterina è una solennità civile: sono omaggi di pari dignità ma con diverse modalità di celebrazione. Da qui si aprono una serie di piccoli problemi per il 4 ottobre che hanno acceso i dubbi di Mattarella che, nel promulgare comunque la legge, ha chiesto alle Camere delle correzioni. Ripristinando la festa nazionale si producono nuovi effetti giuridici e organizzativi come la chiusura di scuole e uffici e l’orario festivo nei luoghi di lavoro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo San Francesco festa nazionale, Santa Caterina solennità civile: perché il 4 ottobre è un problema iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

