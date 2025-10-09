Ignora l' ordine di carcerazione e va al fast food arrestato
La polizia ha arrestato un 29enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione dell'aggravamento della misura di custodia cautelare in carcere.Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Cornigliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
