Ignora l' ordine di carcerazione e va al fast food arrestato

Genovatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un 29enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione dell'aggravamento della misura di custodia cautelare in carcere.Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Cornigliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

