Ignobili e intollerabili basta aggressioni a giornalisti | la condanna unanime della politica
"Basta ignobili aggressioni a giornalisti". Le parole sono quelle del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in seguito all'aggressione subita dal nostro collega Riccardo Lazzari in occasione del corteo Pro Pal andato in scena a Trieste nella serata di ieri 8 ottobre.
Eccoli i 'pacifisti': durante la manifestazione pro Palestina, gruppi di facinorosi hanno attaccato le Forze dell'Ordine con insulti e violenza. Massima solidarietà ai nostri poliziotti e carabinieri, costretti a restare immobili di fronte a scene indegne e intollerabili.
Cortei pro-Gaza: Fedriga, basta ignobili aggressioni a giornalisti - Il governatore condanna gli episodi di violenza a Trieste e Gorizia ai danni di operatori dell'informazione