Ifit riqualificazione delle imprese turistiche | credito di imposta utilizzabile in 10 anni

Il Ministero del Turismo, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha emanato un decreto che consentirà di u sufruire in dieci anni del credito d’imposta previsto dal bando IFIT (Incentivi finanziari per le imprese turistiche), che ha stanziato 598 milioni di euro per la riqualificazione delle imprese turistiche. L’annuncio è stato dato dal Ministro Daniela Santanchè, durante il Consiglio Direttivo di Federalberghi, ieri a RiminiFiera. “Ringraziamo il Ministro Santanchè, ha detto Bernabò Bocca Presidente di Federalberghi, per questo provvedimento che gli albergatori attendevano da tempo e che consente alle imprese di programmare con tranquillità l’utilizzo del credito d’imposta, scongiurando il rischio che, con la chiusura del 2025, venisse perso il diritto alla fruizione del beneficio”- L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it