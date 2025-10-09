Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025. Avellino – Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti delittuosi occorsi all’interno e all’esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro, all’esito degli accertamenti condotti dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., il predetto esercizio pubblico ( LEGGI QUI ). Benevento – Una violenta aggressione, pianificata e consumata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre davanti alla discoteca Xué di Montesarchio, ha portato all’arresto di quattro giovanissimi di Benevento: Nicolò P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: ricostruita la dinamica dell’aggressione al 17enne a Montesarchio, convalidati i 4 arresti