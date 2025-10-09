Idf a gazawi | ancora no stop operazioni

5.38 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avvertito stanotte i residenti della Striscia di Gaza che l'area a nord è ancora considerata una zona di combattimento pericolosa e che le truppe continuano a circondare Gaza City. "Tornare" nella città "è estremamente pericoloso",afferma su X il portavoce Idf in lingua araba Avichay Adraee. "Per la vostra sicurezza astenetevi dal tornare a nord o dall'avvicinarvi alle aree in cui le forze sono schierate e operano nella Striscia fino a quando non saranno emanate istruzioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it