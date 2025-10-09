Idf a gazawi | ancora no stop operazioni
5.38 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avvertito stanotte i residenti della Striscia di Gaza che l'area a nord è ancora considerata una zona di combattimento pericolosa e che le truppe continuano a circondare Gaza City. "Tornare" nella città "è estremamente pericoloso",afferma su X il portavoce Idf in lingua araba Avichay Adraee. "Per la vostra sicurezza astenetevi dal tornare a nord o dall'avvicinarvi alle aree in cui le forze sono schierate e operano nella Striscia fino a quando non saranno emanate istruzioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
"Come uno sciopero possa agevolare i gazawi resta misterioso. Come il garante ci metta una giornata per scoprire l’illegittimità per mancanza di preavviso resta nel glorioso della non garanzia." Davide Giacalone? #nonstopnews LIVE https://play.rtl - X Vai su X
Del Piano Trump per la Striscia di Gaza ha parlato a Sky Insider lo scrittore gazawi, nato nel campo profughi di Jabalia, ed ex Ministro della Cultura dell'Autorità nazionale palestinese, incarcerato più volte da Hamas. Lo abbiamo incontrato al Festival di Interna - facebook.com Vai su Facebook