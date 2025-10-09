Iddrissou si racconta | Thuram e Kean i miei riferimenti mi piacerebbe entrare a far parte dell’Inter U23 Vi svelo il mio sogno con la Nazionale
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter Primavera, Jamal Iddrissou, impegnato con l’Italia al Mondiale U20, si è raccontato in un’intervista. L’attaccante dell’Inter Primavera, Jamal Iddrissou, si è raccontato ai microfoni di TMW in vista della sfida di oggi dell’ Italia U20 contro gli Stati Uniti nel mondiale di categoria. Lui stesso era stato protagonista per l’accesso agli ottavi di finale. LA PARTITA CONTRO CUBA – « E’ stata una gara altalenante. Ho iniziato bene realizzando anche il mio primo gol al Mondiale, un’emozione indescrivibile. Poi dopo però per delle ingenuità sono stato espulso: ero molto dispiaciuto e ho chiesto scusa alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
