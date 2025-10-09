Arezzo-Gubbio sarà anche la sfida tra sette ex, quasi tutti di parte amaranto: sei calciatori che hanno vestito anche la maglia rossoblù. Il portiere Venturi e il centrocampista Iaccarino, in Umbria nella passata stagione. Poi c’è Chierico, che andò a Gubbio in prestito dal Genoa e nella stagione 2023-24 ha raccolto 31 presenze e 2 gol sotto la guida di Piero Braglia. Tornando indietro nel tempo, hanno giocato nel Gubbio anche Righetti, in prestito dal Perugia nella stagione 202021, e Meli nell’anno precedente, quello dei campionati interrotti per il Covid. Infine, Camillo Tavernelli, tifernate, ha fatto il salto nei professionisti proprio con il Gubbio, con cui ha giocato dal 2016 al 2020, prima di approdare in B al Cittadella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iaccarino e Venturi nella partita degli ex