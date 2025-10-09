I vincitori del quinto Premio Serra-Campi Flegrei

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storie che scavano nel presente, per raccontare storie che parlano di famiglia, malattia, emancipazione femminile, Palestina, relazioni e conflitti, mettendo in dialogo il nostro tempo con la forza viva del teatro. Lunedì 6 ottobre il palcoscenico del Teatro Serra di Napoli si è acceso per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vincitori - quinto

vincitori quinto premio serraNapoli, al Teatro Serra la finale del Premio Serra-Campi Flegrei: «Un incontro col futuro della drammaturgia» - Storie che scavano nel presente, per raccontare di famiglia, malattia, emancipazione femminile, Palestina, relazioni e conflitti, mettendo in dialogo il nostro tempo con la forza viva del ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vincitori Quinto Premio Serra