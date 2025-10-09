I video generati da Sora 2 ‘resuscitano’ le celebrità scomparse da Michael Jackson a Stephen Hawking | dov’è l’etica dell’AI?

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confine tra innovazione e provocazione si fa sempre più sottile. Sui social stanno circolando centinaia di clip realizzate con Sora 2, la nuova versione del generatore video di OpenAI. Le immagini mostrano celebrità scomparse – tra cui Michael Jackson, Tupac Shakur e Stephen Hawking – in scene di vita quotidiana, ricreate con una fedeltà visiva impressionante. Un esercizio di stile per alcuni, un gesto di cattivo gusto per molti altri. Le piattaforme sono state inondate di reazioni contrastanti, mentre il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale torna al centro della discussione globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i video generati da sora 2 8216resuscitano8217 le celebrit224 scomparse da michael jackson a stephen hawking dov8217232 l8217etica dell8217ai

© Quotidiano.net - I video generati da Sora 2 ‘resuscitano’ le celebrità scomparse, da Michael Jackson a Stephen Hawking: dov’è l’etica dell’AI?

In questa notizia si parla di: generati - sora

Sora, i video generati con l'IA e il copyright: la strategia di OpenAI crea polemiche

video generati sora 2I video generati da Sora 2 ‘resuscitano’ le celebrità scomparse, da Michael Jackson a Stephen Hawking: dov’è l’etica dell’AI? - Michael Jackson, Tupac e Stephen Hawking appaiono nei video realizzati con il nuovo modello di Intelligenza artificiale di OpenAI. Scrive msn.com

video generati sora 2Sora 2 può generare video di celebrità morte, OpenAI conferma. Ma può essere un problema - Il generatore di video basato su intelligenza artificiale Sora 2 di OpenAI include protezioni contro l'uso non autorizzato dell'immagine di personaggi pubblici, ma permette la creazione di contenuti r ... Da hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Video Generati Sora 2