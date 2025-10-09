I video generati da Sora 2 ‘resuscitano’ le celebrità scomparse da Michael Jackson a Stephen Hawking | dov’è l’etica dell’AI?
Il confine tra innovazione e provocazione si fa sempre più sottile. Sui social stanno circolando centinaia di clip realizzate con Sora 2, la nuova versione del generatore video di OpenAI. Le immagini mostrano celebrità scomparse – tra cui Michael Jackson, Tupac Shakur e Stephen Hawking – in scene di vita quotidiana, ricreate con una fedeltà visiva impressionante. Un esercizio di stile per alcuni, un gesto di cattivo gusto per molti altri. Le piattaforme sono state inondate di reazioni contrastanti, mentre il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale torna al centro della discussione globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
