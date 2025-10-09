I vent’anni di GeMS Indipendente e plurale La lettura è benessere
Il 13 ottobre 2005 nasceva a Milano il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), fondato dall’intesa tra le due famiglie di editori, con l’obiettivo di riunire sotto un’unica guida case editrici diverse per storia e identità, ma accomunate dalla stessa passione per i libri. Nel corso dei suoi vent’anni di attività, GeMS si è affermata come una delle principali realtà editoriali italiane, primo gruppo editoriale indipendente, punto di riferimento per lettori di ogni genere ed età. Il Gruppo comprende case editrici di lunga tradizione, accanto a sigle nate più di recente: Ape Junior, Astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Duomo Ediciones, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Limina, Longanesi, Magazzini Salani, Newton Compton, Nord, Nord-Sud Edizioni, Ponte alle Grazie, Salani, Superpocket, TEA, Tre60, Vallardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
