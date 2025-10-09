Il tifo rossoblù si schiera. Dopo lo striscione apparso in curva nella sfida casalinga con il Pisa a firma dei gruppi della Curva Freak e Forever ("Stop al genocidio"), anche il Centro Bologna Clubs ha preso posizione contro la strage di innocenti in atto a Gaza: invitando il tifo a disertare la trasferta contro gli israeliani del Maccabi, in programma per l’ultima giornata della prima fase di Europa League a Backa Topola, in Serbia. "Il Centro Bologna Clubs si è riunito in assemblea dei presidenti domenica e all’unanimità è stato deciso di invitare i propri associati a disertare la trasferta con il Maccabi, fermo ovviamente il diritto di ciascuno di parteciparvi se lo riterrà opportuno, in segno di protesta per quanto sta accadendo in Palestina e per rispetto della tragedia umanitaria che investe quella popolazione, ribadendo nel contempo la condanna di ogni azione terroristica da qualunque parte proveniente", recita il comunicato pubblicato da parte del Cbc, che rappresenta circa 6mila tifosi iscritti e 80 club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I tifosi rossoblù si schierano: "Disertate la trasferta col Maccabi"