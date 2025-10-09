I Tavoli del Mare 2025 | a Fiumicino il grande summit nazionale

Roma, 9 ott. (askanews) - All'Hilton Rome Airport Hotel di Fiumicino terza edizione de "I Tavoli del Mare", l'appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo della Blue Economy e alla costruzione di un modello di intermodalità integrata tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria. Con il sottotitolo "Dove il mare incontra il cielo", l'evento - patrocinato da Regione Lazio e Comune di Fiumicino - si è proposto come un momento di confronto strategico tra istituzioni, imprese, università e operatori del settore, con l'obiettivo di definire soluzioni concrete per rafforzare i collegamenti tra mare e hinterland e trasformare il territorio in un hub europeo della mobilità sostenibile e dell'economia blu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

