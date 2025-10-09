I supercomputer del Cineca Ubertini | La nostra intelligenza artificiale aiuterà le imprese

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ritorno al futuro. C’era una volta il Cern, quell’idea di laboratorio per far sì che gli scienziati di tutto il mondo potessero portare avanti ricerche di frontiera. Insieme, con una grammatica futura e non futuribile. E c’è ora – e ci sarà – il Cineca, quell’idea di laboratorio “rivista in chiave moderna” per costruire in Europa, e da qui al mondo, “un’infrastruttura unica per permettere di fare ricerca e innovazione sull’ intelligenza artificiale non solo a scienziati e ricercatori, ma anche alle imprese”. Francesco Ubertini, già magnifico rettore dell’ Alma Mater di Bologna, docente e presidente appena riconfermato del consorzio – al primo colloquio dopo il bis fortemente sostenuto dal ministro Anna Maria Bernini – traccia la rotta per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

