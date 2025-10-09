I sondaggi premiano Pd M5s e Forza Italia | dopo le regionali scende Fratelli d’Italia

Le elezioni regionali, con la doppia vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria, non sembrano spostare gli equilibri negli ultimi sondaggi. Qualche movimento si registra solo all’interno della maggioranza di governo, con Fratelli d’Italia e Lega leggermente in calo mentre Forza Italia guadagna consensi. Passando all’opposizione, stando all’ultima Supermedia di YouTrend per Agi, si registra una leggera risalita per il Pd e il Movimento 5 Stelle. Complessivamente, guadagnano consensi sia la coalizione di centrodestra che quella di centrosinistra. Sondaggi politici, le variazioni della Supermedia tra partiti e coalizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

