i simpson svelato il mistero del vicolo dietro la taverna di boe ci sono voluti 36 anni

Dopo 36 anni, I Simpson mostrano il vicolo dietro la Taverna di Boe: a ben pensarci è molto più di un semplice dettaglio. Da ormai oltre tre decadi, per molti di noi Springfield è una sorta di seconda casa. Conosciamo ogni angolo del Jet Market, il divano del salotto dei Simpson ( protagonista di molteplici sigle ) e persino la cuccia di Piccolo Aiutante di Babbo Natale. Eppure, fino a pochi giorni fa, un luogo rimaneva avvolto nel mito: il vicolo dietro la Taverna di Boe. Un posto di cui si parlava spesso, pur non essendo mai apparso nel cartone – un po’ come la moglie di Colombo, per chi conosce l’universo del famoso detective. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

