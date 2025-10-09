I sentieri dello spirito si incontrano a San Giovanni in Persiceto nell’ottava edizione del ‘ Festival delle religioni – vie di confronto ’. La kermesse si terrà dal 17 al 19 ottobre e il tema di quest’anno è ‘ Pellegrini di speranza ’. Tra gli ospiti la giornalista Giovanna Botteri, il filosofo Umberto Galimberti, lo scrittore Roberto Mercadini, il cardinale Matteo Maria Zuppi che esploreranno, da diverse prospettive, la religione, la spiritualità e il dialogo. Oltre a questi quattro eventi principali, in programma anche tanti altri momenti di dialogo, meditazione, confronto e riflessione. Gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per alcuni è necessaria la prenotazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I sentieri dello spirito da Biffi alla Flotilla. Guerra e pace al Festival delle Religioni