Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, recita un vecchio adagio, ma l’antico consiglio non è stato evidentemente preso in considerazione dal Parlamento nell’entusiasmo di voler ridare a San Francesco quel che, in qualche modo, gli spettava di diritto: una festa nazionale. Già, ma quale? Soprattutto: cos’è il 4 ottobre in Italia? È la festa nazionale del poverello di Assisi o la solennità civile di Santa Caterina da Siena? Bella domanda. Perché, al momento, non è nell’uno nè l’altro. È – però, questo sì – un bel pasticcio. Ingenerato dalla legge approvata dalle Camere, che istituisce il 4 ottobre come festa nazionale e che ha fatto scattare i rilievi del Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I santi Francesco e Caterina. L’ingorgo delle due feste. Il Colle: "Rivedere la legge"