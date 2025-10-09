I Queen sono stati eletti la rock band britannica più ascoltata del 21esimo secolo

I Queen conquistano il titolo di band rock britannica più ascoltata del ventunesimo secolo, secondo una nuova classifica PPL per celebrare l’imminente National Album Day 2025. Il gruppo ha accumulato oltre 400 milioni di secondi di trasmissione radiofonica e televisiva, l’equivalente di 12,5 anni di trasmissione continua in questo secolo, con la loro traccia più suonata che è A Kind Of Magic. Riguardo il riconoscimento, il chitarrista Brian May ha detto: “ Notizie sorprendenti! Considerando che la maggior parte delle opere più importanti dei Queen sono state realizzate nel XX secolo, è sorprendente essere in cima alla lista del XXI secolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

