I punti finora conosciuti dell’intesa per Gaza

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima fase del piano prevede un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri palestinesi con gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del movimento islamista. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i punti finora conosciuti dell8217intesa per gaza

© Internazionale.it - I punti finora conosciuti dell’intesa per Gaza

In questa notizia si parla di: punti - finora

I punti finora conosciuti dell’accordo tra Israele e Hamas

Cerca Video su questo argomento: Punti Finora Conosciuti Dell8217intesa