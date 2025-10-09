I punti della prima fase dell' accordo di pace tra Israele e Hamas Ostaggi liberi cessate il fuoco primo ritiro dell’Idf e aiuti

La prima fase del piano per la pace a Gaza, su cui nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il fuoco immediato, con un ritiro graduale dell’Idf dalla Striscia, e il rilascio degli ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi, oltre a un corridoio di aiuti umanitari. Gli altri punti chiave del piano Trump - dal disarmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I punti della prima fase dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. Ostaggi liberi, cessate il fuoco, primo ritiro dell’Idf e aiuti

In questa notizia si parla di: punti - prima

Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»

Nuoto, l’Italia chiude quarta la classifica a punti dei Mondiali 2025. Prima delle europee

Racing Bulls, altri punti con Lawson prima della pausa estiva. Hadjar: "Ottimismo per la seconda parte della stagione"

SALERNITANA: ORA DUE TRASFERTE Prima con 19 punti in classifica, tre in più del Benevento e quattro su Cosenza, Catania e Casarano, la Salernitana... - facebook.com Vai su Facebook

Ho scritto un post dove dico che in Serie A comanda la Roma. 1) si riferisce a questo momento: dopo 6 giornate la Roma è prima. Mi pare che è così giusto? 15 punti in 6 giornate. 2) mai parlato di Roma da scudetto, faccio un post dove giorni fa dico che l’obie - X Vai su X

I punti della prima fase dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. Ostaggi liberi, cessate il fuoco, primo ritiro dell’Idf e aiuti - La prima fase del piano per la pace a Gaza , su cui nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il ... Da gazzettadelsud.it

Gaza, i punti della prima fase dell'accordo di pace - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Scrive msn.com