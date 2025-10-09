I punti della prima fase dell' accordo di pace tra Israele e Hamas Ostaggi liberi cessate il fuoco primo ritiro dell’Idf e aiuti

La prima fase del piano per la pace a Gaza, su cui nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il fuoco immediato, con un ritiro graduale dellIdf dalla Striscia, e il rilascio degli ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi, oltre a un corridoio di aiuti umanitari. Gli altri punti chiave del piano Trump - dal disarmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

punti prima fase accordoI punti della prima fase dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. Ostaggi liberi, cessate il fuoco, primo ritiro dell’Idf e aiuti - La prima fase del piano per la pace a Gaza , su cui nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il ... Da gazzettadelsud.it

