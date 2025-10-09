I pronostici di giovedì 9 ottobre | Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di giovedì 9 ottobre, ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Olanda e Croazia Ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il primo posto del gruppo G è conteso tra Polonia e Olanda. Al momento le due selezioni sono appaiate a quota 10 punti ma la rappresentativa guidata da Ronald Koeman ha giocato una gara in meno ed in questa giornata potrebbe staccare proprio i polacchi, che osservano un turno di riposo trattandosi di un girone formato da cinque squadre. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

