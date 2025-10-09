I profumi ambrati per l'autunno scaldano gli animi
La leggenda narra che le Eliadi, figlie del dio sole Elio, trasformate in pioppi, piansero lacrime che poi si solidificarono. Così nacque l’ambra. Mitologia greca a parte, da sempre questa materia prima affascina l’uomo a tal punto da farne gioielli e. Una famiglia olfattiva. Anche se, a dirla tutta, l’ingrediente star dei profumi ambrati nulla ha a che vedere con il fossile vegetale usato per anelli e ciondoli.. Dunque, cosa si intende per ambra in profumeria? E da dove si estrae questa nota, sempre più in voga, che promette di scaldare e avvolgere la pelle, regalando una scia intensa e sensuale, nei mesi più freddi dell’anno? Cos’è l’ambra (grigia) in profumeria?. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: profumi - ambrati
Il pomeriggio si ripiega sulla luce e il buio prende il sopravvento, le mure si indorano all'ultimo passaggio del giorno, è un ottobre mite quello che si presenta al blu del cielo e del mare. Solo i colori ambrati sembrano fare l'amore con le foglie fino a sedurle, acc - facebook.com Vai su Facebook
