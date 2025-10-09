i profumi ambrati per l autunno scaldano gli animi

La leggenda narra che le Eliadi, figlie del dio sole Elio, trasformate in pioppi, piansero lacrime che poi si solidificarono. Così nacque l’ambra. Mitologia greca a parte, da sempre questa materia prima affascina l’uomo a tal punto da farne gioielli e. Una famiglia olfattiva. Anche se, a dirla tutta, l’ingrediente star dei profumi ambrati nulla ha a che vedere con il fossile vegetale usato per anelli e ciondoli.. Dunque, cosa si intende per ambra in profumeria? E da dove si estrae questa nota, sempre più in voga, che promette di scaldare e avvolgere la pelle, regalando una scia intensa e sensuale, nei mesi più freddi dell’anno? Cos’è l’ambra (grigia) in profumeria?. 🔗 Leggi su Amica.it

