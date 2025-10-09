I Pro Pal bloccano l’aeroporto di Pisa caos in pista | l’aereo decolla con poca benzina e rischia di schiantarsi

Incredibile disavventura per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick che il 3 ottobre scorso è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Manchester dopo essere arrivato a soli sei minuti dal rimanere senza carburante. L’episodio, riportato dal Daily Mail, è avvenuto mentre il Regno Unito era investito dalla tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari che hanno causato disagi diffusi ai trasporti. Il volo, però, era partito in ritardo da Pisa perché quel giorno era previsto lo sciopero dei sindacati che ha paralizzato lo scalo, nel quale, a bloccare la pista, ha contribuito anche una manifestazione dei Pro Pal a sostegno della Flotilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I Pro Pal bloccano l’aeroporto di Pisa, caos in pista: l’aereo decolla con poca benzina e rischia di schiantarsi

